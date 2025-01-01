Debido a la gran cantidad de humedad en el Pacífico, Jalisco registrará esta semana dos días consecutivos de frío y lluvia, indica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes.

“Esta situación estaría favoreciendo que el día de hoy en la tarde y también el día de mañana martes, ingrese esta humedad en buena parte del occidente, altiplano, bajío y se registren algunas precipitaciones en las regiones antes mencionadas. Desde luego que también acompañado de algo de viento y disminución de las temperaturas máximas por la cobertura nubosa que se podría registrar en horas de la tarde”.

Este lunes 19 de enero Jalisco tendrá una tarde nublada, con viento y una temperatura máxima entre 21 y 23 grados. Mañana se espera que la mínima fluctúe entre 9 y 11 grados. (Por Gricelda Torres Zambrano)