Este martes autoridades federales informan que tras las fuertes lluvias en Veracruz se detectó la presencia de residuos de aceite en el arroyo “Hueleque”, en Poza Rica, por lo que Petróleos Mexicanos activó un operativo de limpieza y monitoreo en la zona.

También en el municipio de Coatzintla se registró la presencia de hidrocarburo en un cuerpo de agua en la comunidad Benito Juárez, lo que afectó la bocatoma en Corralillos.

De acuerdo con Pemex, el incidente fue provocado por el desbordamiento de material en un área en mantenimiento del oleoducto Tajín, a causa de la lluvia; sin embargo, este no es el primer derrame de hidrocarburo de Pemex en lo que va del año.