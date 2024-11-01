Finalmente falleció el bebé recién nacido, envuelto en papel higiénico, con placenta y cordón umbilical, que fue abandonado en un contenedor de basura del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con personal del plantel educativo, fue durante las primeras horas de este martes cuando se percataron del hallazgo, por lo que notificaron a las autoridades para atender el caso.

Versiones preliminares señalan que, tras el hallazgo, Protección Civil se encargó de estabilizar al infante, valorando su estado de salud, para después trasladarlo a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Las autoridades investigan si la responsable es una alumna del instituto, un trabajador o alguien ajeno que aprovechó el momento para abandonar al recién nacido.