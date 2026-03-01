El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, anunció la creación de la Comisión Consultiva del Petróleo, un órgano enfocado en el análisis estratégico de la industria energética a nivel nacional e internacional.
Durante la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera, informó que la comisión será presidida por Cuauhtémoc Cárdenas, en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo.
El organismo tendrá como objetivo emitir opiniones y recomendaciones para fortalecer la toma de decisiones en Pemex.
La iniciativa busca aportar visión estratégica ante los desafíos del sector hidrocarburos.
Pemex crea Comisión Consultiva del Petróleo; Cárdenas la encabezará
El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, anunció la creación de la Comisión Consultiva del Petróleo, un órgano enfocado en el análisis estratégico de la industria energética a nivel nacional e internacional.