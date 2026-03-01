El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, anunció la creación de la Comisión Consultiva del Petróleo, un órgano enfocado en el análisis estratégico de la industria energética a nivel nacional e internacional.

Durante la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera, informó que la comisión será presidida por Cuauhtémoc Cárdenas, en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo.

El organismo tendrá como objetivo emitir opiniones y recomendaciones para fortalecer la toma de decisiones en Pemex.

La iniciativa busca aportar visión estratégica ante los desafíos del sector hidrocarburos.