El Bayern Munich clasificó a los cuartos de final de la Champions League con un marcador de escándalo tras vencer 4 por 1 al Atalanta en el juego de Vuelta con doblete de Harry Kane, más tantos de Lennart Karl y Luis Díaz; avanzó con marcador global de 10-2.

El Barcelona no se quiso quedar atrás y calificó con con global de 8-3, al vencer en el juego de hoy por 7-2 al Newcastle. El triunfo azulgrana se escribió con dobletes de Raphinha y Robert Lewandowski más anotaciones de Marc Bernal y Lamine Yamal.

Por su parte, el Liverpool goleo 4-0 al Galatasaray y eliminó al equipo turco con global de 4-1. El Atlético de Madrid cayó 3-2 frente al Tottenham, pero clasificó con global de 7-5.

Con los juegos de octavos de final ya resueltos, la fase de cuartos quedó de la siguiente manera: Real Madrid vs. Bayern Múnich, PSG vs Liverpool; Arsenal frente al Sporting y Barcelona vs Atlético de Madrid. (Por Manuel Trujillo Soriano)