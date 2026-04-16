Petróleos Mexicanos confirma un incidente en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, que se mantiene bajo control con su personal y del que afirmó que no representa riesgo a la población.

A través de redes sociales califica como falso “que hubo incendio en la refinería de Tula”, luego de que se difundieran videos de la refinería con presencia de fuego.

Por este incidente, se confirmó que no hay personas lesionadas ni daños a las instalaciones y la refinería mantiene operación cumpliendo con sus programas de producción.