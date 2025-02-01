Petróleos Mexicanos registró una pérdida neta de 46 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, según su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Entre los factores que explican el balance negativo destacan la caída en ventas, el incremento en el deterioro de activos y mayores costos financieros.

También influyeron pérdidas cambiarias por 8.9 mil millones de pesos en medio de presiones financieras y operativas para la petrolera.