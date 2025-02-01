Petróleos Mexicanos registró una pérdida neta de 46 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, según su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.
Entre los factores que explican el balance negativo destacan la caída en ventas, el incremento en el deterioro de activos y mayores costos financieros.
También influyeron pérdidas cambiarias por 8.9 mil millones de pesos en medio de presiones financieras y operativas para la petrolera.
Pemex reporta pérdida de 46 mil mdp en primer trimestre de 2026
Petróleos Mexicanos registró una pérdida neta de 46 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, según su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.