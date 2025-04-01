La VIII Cumbre entre Unión Europea y México se realizará el 22 de mayo en la Ciudad de México, el primer encuentro de alto nivel en más de una década, informó el Consejo Europeo.

La decisión se concretó tras una conversación entre su presidente, António Costa, y la mandataria Claudia Sheinbaum.

Durante la cumbre se prevé avanzar en la firma del Acuerdo Global Modernizado, así como en inversión, energía, medio ambiente, seguridad, migración e innovación, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral.