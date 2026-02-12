Petróleos Mexicanos informó que en 2025 alcanzó un promedio de 1.27 millones de barriles diarios de productos petrolíferos, su nivel más alto reciente, con un incremento de 177 mil barriles en destilados frente al año previo.

La empresa atribuyó el resultado a una mayor eficiencia en el procesamiento de crudo y al fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación, lo que impulsó la producción de gasolinas, diésel y turbosina.

Pemex reiteró que busca alcanzar una meta de 1.56 millones de barriles diarios de crudo mediante inversión pública y mixta en modernización y mantenimiento, además de elevar hasta 80 por ciento la proporción de mezcla refinada.

El reporte se da en medio del ajuste en envíos de petróleo a Cuba ante presiones arancelarias de Estados Unidos.