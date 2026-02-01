La Fiscalía Estatal Anticorrupción tiene abierta una carpeta de investigación por presunto abuso de autoridad del exalcalde de Tequila, Diego “N”, al contratar escoltas sin los protocolos que marca la Ley de Seguridad, confirma su titular, Gerardo de la Cruz Tovar

“Y algo que tiene que ver con un abuso de autoridad porque probablemente, es algo que está por confirmarse, tendría con él como escolta, personal que él se habría asignado directamente sin respeta el procedimiento que establece la Ley de Seguridad del Estado”.

De la Cruz Tovar, quien termina su gestión el primer minuto del 15 de febrero, indica que se investiga también un presunto peculado del exalcalde, al utilizar el Museo del Tequila como su casa, cuando el Gobierno del Estado se lo entregó en comodato para fines turísticos.

Se quedan pendientes varias carpetas contra el Ayuntamiento de Tequila por contratar personal sin el perfil para el cargo . (Por Gricelda Torres Zambrano)