El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que cerca de 200 militares ingresaron al centro de Caracas para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

La operación incluyó más de 150 aeronaves y se llevó a cabo en la residencia presidencial de Fuerte Tiuna.

Afirmó que no hubo bajas mortales entre las tropas estadounidenses, pero estima al menos 40 muertos del lado venezolano.