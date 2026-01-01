Una familia completa, entre ellos un bebé de un año, fue privada de la libertad la noche de este lunes en el fraccionamiento Colinas de Tonalá.

El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche, cuando, según reportes al 911, varios sujetos armados que llegaron en motocicletas irrumpieron en una vivienda y se llevaron por la fuerza a una joven de 23 años, una menor de edad, un bebé de un año y tres varones, obligándolos a abordar una camioneta Mazda propiedad de una de las víctimas.

Tras el ataque, un vecino dio aviso a la policía municipal, que a su vez notificó a la Fiscalía del Estado.

Elementos del C5 Jalisco coordinaron la búsqueda durante la madrugada.

Un agente del Ministerio Público encabeza las diligencias para localizar con vida a las víctimas, luego de que los primeros operativos no arrojaran resultados. (Por Edgar Flores Maciel)