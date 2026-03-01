El Pentágono analiza posibles escenarios de intervención militar contra Irán, que incluyen desde bombardeos hasta operaciones en puntos estratégicos del estrecho de Ormuz, en medio de la escalada con Estados Unidos.

Según reportes, las opciones contemplan tomar o bloquear islas clave y afectar la exportación petrolera iraní.

El presidente Donald Trump lanzó un ultimátum para que Teherán negocie, mientras se agota el plazo impuesto.

Paralelamente, Pakistán media conversaciones indirectas con una propuesta de paz que aún es evaluada.

Irán considera excesivas las condiciones y plantea alternativas.

La decisión final sobre una posible escalada militar aún no está definida.