Los pepenadores del vertedero de Matatlán no colaboraron para la realización de un censo que determinara el tamaño de esta población y el tipo de ayuda que requerirían al desaparecer sus viviendas por el fuego, explica el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán:

“En esta situación tratamos de hacer un censo para generar algún tipo de apoyo que pudiera ser factible, lamentablemente no tuvimos la apertura por parte de las personas presentes y no pudimos realizar la cuantificación de las familias que se pudieron haber resultado afectadas”.

Víctor Hugo Roldán indica que una vez que controlen el incendio en Matatlán harán las recomendaciones para evitar que se repita. Hasta estos momentos se desconoce si se presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable y qué pasará con los pepenadores que vivían aquí (Por Gricelda Torres Zambrano)