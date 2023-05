Pensionados de IPEJAL que no tramiten su constancia fiscal antes del 26 de junio , seguirán recibiendo su pago pero podrían tener problemas fiscales advierte el asesor de Pensionados de IPEJAL Cesar Gomez

“Por ejemplo, aquellos que están obligados a presentar una declaración de impuestos o que el importe de su pensión genera retención de impuestos pues ya no tendrán ese comprobante y el próximo año al presentar la declaración anual de impuestos tendrán complicaciones”.

También aquellos que no actualicen su situación fiscal en Pensiones del Estado no podrán tramitar una tarjeta bancaria o incluso adquirir un vehículo nuevo. (Por José Luis Jiménez Castro)