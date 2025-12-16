Un incidente de tránsito en la zona del Cerro del Tesoro, en Guadalajara, derivó en una agresión armada y persecución que dejó dos hombres lesionados.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad tapatía, los hechos comenzaron tras un choque entre los ocupantes de una camioneta y un sedán, cuyos tripulantes los persiguieron y realizaron detonaciones de arma de fuego.

Aunque las víctimas no fueron alcanzadas por los disparos, su vehículo recibió impactos y posteriormente fueron agredidos físicamente.

La Fiscalía del Estado ya investiga para ubicar a los responsables.