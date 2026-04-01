El gobernador, Pablo Lemus, solicitó que Jalisco tenga mayor participación en decisiones del Congreso federal, tras reunirse con Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano.

El mandatario cuestionó la designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral y el llamado “Plan B” electoral, al considerar que afectan la democracia.

Lemus subrayó que su partido no debe respaldar medidas que comprometan el sistema electoral y propuso aplazar la elección judicial federal hasta 2028 para evitar su coincidencia con los comicios intermedios de 2027.