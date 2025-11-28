La aprobación de las Leyes de Ingresos 2026 de los 125 municipios de Jalisco perfila la creación de nuevos cobros y ajustes en distintas demarcaciones, entre ellos una multa por apología del delito en Zapopan y cargos por saneamiento y parquímetros en Puerto Vallarta.

En Zapopan, la propuesta incorpora sanciones económicas por apología del delito que irían desde 21 mil hasta 440 mil pesos, dependiendo de la gravedad y circunstancias del caso.

En Puerto Vallarta, se contempla un cobro adicional por concepto de saneamiento equivalente al 50 por ciento de la UMA por noche (hasta 56 pesos diarios), aplicable no solo a visitantes sino también a fraccionamientos y condominios.

El municipio también plantea implementar un sistema de parquímetros con una tarifa de 2 pesos por cada 10 minutos, vigente de 8:30 a 20:30 horas, excepto domingos y días festivos oficiales.

En contraste, fue rechazado el impuesto propuesto en Tequila para los llamados “carritos turísticos”, que proyectaba un cobro de 50 pesos por persona por recorrido.

La negativa se sustentó en que no existían condiciones jurídicas para autorizarlo. (Por Marck Hernández)