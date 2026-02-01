Tras recibir el voto aprobatorio de 24 congresos estatales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llevó a cabo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a la reforma judicial mediante la cual se pospone al 2028 la elección de jueces y magistrados. Es la voz de la presidente de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.
“A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los votos aprobatorios, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto por el que se decretan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de a reforma al Poder Judicial”.
El documento fue enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)
Permanente declara aprobada reforma al Poder Judicial
Tras recibir el voto aprobatorio de 24 congresos estatales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llevó a cabo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a la reforma judicial mediante la cual se pospone al 2028 la elección de jueces y magistrados. Es la voz de la presidente de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.