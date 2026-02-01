Tras recibir el voto aprobatorio de 24 congresos estatales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llevó a cabo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a la reforma judicial mediante la cual se pospone al 2028 la elección de jueces y magistrados. Es la voz de la presidente de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

“A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los votos aprobatorios, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto por el que se decretan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de a reforma al Poder Judicial”.

El documento fue enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)