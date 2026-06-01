La Fiscalía de Jalisco obtuvo una sentencia de 32 años de prisión contra Santiago Misael “N”, responsable del feminicidio de su esposa ocurrido en febrero de 2023 en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió dentro del domicilio familiar.

Tras una discusión, el agresor privó de la vida a la víctima y posteriormente intentó simular que se trataba de un suicidio para desviar las indagatorias.

El acusado aceptó su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado, lo que permitió emitir la sentencia condenatoria.

Además de la pena privativa de la libertad, deberá pagar una multa superior a 41 mil pesos y una reparación del daño por más de 619 mil pesos a favor de las víctimas indirectas. (Por Edgar Flores Maciel)