Para facilitar el trámite de cambio de placas a los vehículos descompuestos, en reparación o retenidos en talleres, la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) liberó un formato que permite exentar temporalmente la verificación vehicular.

En este documento, que se pide en la recaudadora, el solicitante —bajo protesta de decir verdad— deberá registrar los datos del vehículo y del propietario, describir la falla mecánica que impide acudir al centro de verificación, presentar una identificación vigente y llevar la hoja el día de la cita en la recaudadora para realizar el cambio de placas.

El formato incluye una cláusula que compromete al usuario a verificar su vehículo una vez reparado.

Si el automóvil circula con placas nuevas, pero sin verificación, será sancionado sin derecho a descuentos o beneficios en el pago de multas. (Por Víctor Montes Rentería)