La presidenta Claudia Sheinbaum, rechaza la posibilidad de dar marcha atrás al decreto del exmandatario López Obrador mediante el cual se obliga al transporte de carga aéreo a aterrizar en el AIFA.

“Entonces, por eso decimos que anular el decreto del 2023 llevaría a problemas nuevamente de seguridad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y creemos que con el Gobierno de los Estados Unidos vamos a llegar a un reconocimiento de esta situación y a un acuerdo. Hoy tenemos reunión con las tres aerolíneas, como les comenté, Mexicana, las principales, a las doce y ya hay una ruta de trabajo con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento de Transporte”.

Lo anterior, explica, debido a que se le acusa de faltar a la verdad cuando asegura que la decisión de López Obrador de mandar la carga al AIFA fue técnica y no política, y ahora busca convencer de ello al Gobierno de Estados Unidos, pues canceló, de forma unilateral, los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles. (Por Arturo García Caudillo)