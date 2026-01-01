Una persecución policiaca que comenzó tras sorprender a dos hombres robando autopartes culminó con la detención de uno de los presuntos involucrados y dejó diversos daños a vehículos en varias colonias de Guadalajara.

El operativo inició cuando uniformados detectaron a los sujetos retirando piezas de un automóvil con el cofre abierto frente a la Clínica 14 del IMSS, en Jardines de la Paz.

Al ser descubiertos, los individuos huyeron en un vehículo, lo que derivó en la movilización policial.

Durante la fuga, la patrulla que participaba en la persecución impactó a un automóvil particular en el cruce de Pensador Mexicano y Jorge del Orme, en la colonia San Andrés, ocasionándole daños de consideración.

Los sospechosos también colisionaron otros vehículos mientras intentaban escapar.

La persecución concluyó en las calles Nicolás Bravo y Antonio Bravo, en la colonia Analco, donde los oficiales lograron interceptarlos.

Uno de los hombres escapó a pie, mientras que el otro fue detenido en el lugar.

De manera extraoficial se estimó que el botín superaba los 50 mil pesos, aunque no se confirmó su recuperación.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, y las autoridades ya investigan los daños generados durante el operativo. (Por Edgar Flores Maciel)