Nicholette Pardo, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, fue privada de la libertad mientras circulaba a bordo de su Tesla Cybertruck color morado en la zona de Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa.
El hecho fue captado por las cámaras del vehículo y posteriormente difundido en internet.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre personas detenidas ni sobre el paradero de la joven.
Privan de la libertad a influencer Nicholette Pardo en Culiacán, Sinaloa
