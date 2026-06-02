Una persecución policial culminó con la detención de un sospechoso y la recuperación de una camioneta con reporte de robo, luego de que la unidad fuera detectada por el sistema de videovigilancia de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El vehículo, una camioneta Mitsubishi sustraída en la colonia Infonavit El Sauz de Guadalajara, fue localizado cuando circulaba por Zapopan.

A partir de ese momento, elementos de la Policía Municipal iniciaron un operativo de seguimiento que se extendió hasta la carretera a Nogales, en las inmediaciones de Pinar de la Venta.

Durante la huida, el conductor perdió el control de la camioneta y volcó, lo que permitió a los oficiales concretar su captura.

El detenido presentó lesiones menores y quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

Aunque la unidad fue recuperada, sufrió daños considerables debido al accidente. (Por Edgar Flores Maciel)