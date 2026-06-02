Que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se quede en el tema bilateral y no intervenga en los temas que sólo corresponde resolver a los mexicanos, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países, porque nuestra Constitución establece claramente la autodeterminación de los pueblos y el respeto, la no intervención. Entonces, hay que recordar también, pues que es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos”.

Y es que el diplomático publicó en redes sociales un texto que aparentemente no le gustó a la Primera Mandataria, señalando que la lucha contra los cárteles debe unirnos en vez de dividirnos, por lo que el desafío de enfrentarlos no debe convertirse en una discusión política. (Por Arturo García Caudillo)