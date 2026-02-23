Transitar por la vía hacia Tapalpa continúa complicado, luego de que 58 vehículos incendiados permanecen sobre la carretera tras los hechos violentos del domingo.

Las unidades, distribuidas en distintos tramos, invaden carriles y reducen la circulación a un solo paso en varios puntos, lo que genera filas y traslados prolongados.

Conductores advierten además del riesgo por restos metálicos y escombros sobre el asfalto.

La circulación sigue bajo control intermitente de autoridades.