Habitantes de la colonia Jesús Carranza, en Mérida, denunciaron que llevan más de 48 horas sin energía eléctrica en medio de la intensa ola de calor que afecta a la región.

Los vecinos señalaron que la Comisión Federal de Electricidad les informó que las reparaciones podrían tardar entre 24 y 72 horas, situación que ya provocó la descomposición de alimentos y daños en electrodomésticos por los constantes cortes de luz.

Ante la falta de solución, advirtieron que podrían bloquear calles para exigir el restablecimiento del servicio.

Los apagones también han afectado otras zonas de Mérida, como Sodzil Norte, Polígono 108, La Ermita y colonias del sur y norte de la ciudad, donde habitantes han reportado interrupciones eléctricas de hasta 10 horas en plena temporada de altas temperaturas.