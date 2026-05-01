No son montones de piedras tiradas al azar, se trata de un proyecto de paisajismo e intervención de Calzada Lázaro Cárdenas, explicó para Notisistema, el director de obras públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Carlos Arauz, ante la extrañeza de automovilistas y paseantes que reportaron la aparición de las rocas rojas.

“Son elementos de paisajes, son unas islas que van dispuestas a lo largo del camellón. Son islas que bueno, se les está poniendo tierra y algunos elementos como unas piedras, van a estar paisajísticamente la paleta vegetal, pues son suculentas, que es un tipo de planta que requiere muy bajo mantenimiento, que son para que se entienda el auditorio como de desierto, pero que también aportan como flores”.

La intervención de Calzada Lazaro Cárdenas incluye rehabilitación de banquetas y balizamiento. (Por Gustavo Cárdenas)