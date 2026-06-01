Automovilistas solicitaron la intervención de la Policía Vial ante los constantes congestionamientos que se registran en el cruce de la Calzada Independencia y Periférico, uno de los principales puntos de circulación en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Conductores reportan que, en los últimos días, los tiempos de traslado se han incrementado hasta en 20 minutos debido a largas filas vehiculares que afectan ambos sentidos de la Calzada Independencia y las laterales de Periférico, con embotellamientos que en algunos momentos superan el kilómetro y medio de longitud.

La situación se agravó durante el pasado fin de semana por la coincidencia de visitantes al Zoológico Guadalajara, asistentes a eventos en la Arena Guadalajara y el flujo habitual de la zona.

De acuerdo con los reportes de los automovilistas, uno de los principales factores que contribuyen al problema es la realización de vueltas prohibidas por parte de algunos conductores que buscan incorporarse a Periférico desde la Calzada Independencia, lo que provoca invasiones de carril y bloqueos en el flujo vehicular.

Los usuarios señalan que los congestionamientos se repiten diariamente durante las horas pico de la mañana y la tarde, por lo que consideran necesaria una mayor presencia de agentes viales para agilizar la circulación y reforzar el cumplimiento de las restricciones de tránsito. (Por Edgar Flores Maciel)