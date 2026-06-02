Aunque los mentores buscan un diálogo directo y abierto con ella, la presidenta Claudia Sheinbaum, prefiere dejar que los secretarios de Gobernación y Educación Pública, sean quienes resuelvan las demandas de la CNTE.

“Lo están informando la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobernación, creo que hoy tienen una mesa de diálogo. Ayer, yo pienso que hubo mucha provocación. La verdad, no creo que sean maestros quienes generaron la provocación, pero bueno, hay diálogo”.

Y es que en la marcha de este lunes se registró un enfrentamiento entre policías y maestros, con saldo de un lesionado grave; además de vandalismo por parte de grupos que aparentemente eran infiltrados. (Por Arturo García Caudillo)