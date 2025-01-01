El ambiente fresco continuará este martes 13 de enero en el Área Metropolitana de Guadalajara, con un ligero descenso de temperatura previsto a partir del miércoles.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para la región Pacífico Centro cielo de medio nublado a nublado, sin lluvias para Jalisco, mañanas frías y posibles heladas en zonas serranas, además de rachas de viento de hasta 60 km/h.
Para la ciudad, el Universidad de Guadalajara pronostica día mayormente soleado, con máximas de 20 a 22 °C y mínimas de 9 a 13 °C.
Durante la semana se mantendrán temperaturas frescas, con ligeras variaciones y noches frías, mientras el frente frío 27 influirá de forma indirecta en el occidente del país
Persisten mañanas frescas en AMG; prevén ligero descenso térmico a mitad de semana
