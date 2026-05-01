El Área Metropolitana de Guadalajara amaneció este jueves con ambiente cálido y condiciones secas que se mantendrán durante gran parte del día, de acuerdo con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima registrada fue de 18 grados Celsius, mientras que entre las 14:00 y las 16:30 horas se espera una máxima cercana a los 33 grados, acompañada de alta radiación solar.

La probabilidad de lluvia para este jueves es baja, por lo que predominará el cielo despejado y el ambiente seco en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.