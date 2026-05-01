Aprovechando que la próxima semana habrá periodo extraordinario de sesiones, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará hoy mismo una nueva iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“Está propuesta en realidad venía en el Plan A, si se acuerdan hicimos varias propuestas para fortalecer la democracia y fortalecer la elección del 2027 en el país. Allí hablábamos de democracia participativa y muchos temas que al no aprobarse el Plan A, ya no pudieron presentarse posteriormente. Pero hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”.

Esta reforma responde a los casos recientes de acusaciones en contra de presidentes municipales y otros funcionarios públicos que han sido detenidos por nexos con el crimen organizado. (Por Arturo García Caudillo)