Aprovechando que la próxima semana habrá periodo extraordinario de sesiones, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará hoy mismo una nueva iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Está propuesta en realidad venía en el Plan A, si se acuerdan hicimos varias propuestas para fortalecer la democracia y fortalecer la elección del 2027 en el país. Allí hablábamos de democracia participativa y muchos temas que al no aprobarse el Plan A, ya no pudieron presentarse posteriormente. Pero hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”.
Esta reforma responde a los casos recientes de acusaciones en contra de presidentes municipales y otros funcionarios públicos que han sido detenidos por nexos con el crimen organizado. (Por Arturo García Caudillo)
Presenta Sheinbaum iniciativa para garantizar que candidatos no estén vinculados al crimen
Aprovechando que la próxima semana habrá periodo extraordinario de sesiones, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará hoy mismo una nueva iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.