Por primera vez en la estrategia de vacunación, personal del ISSSTE en Jalisco saldrá a la Nueva Central Camionera y algunos mercados a vacunar contra la Covid-19 con el biológico de AstraZeneca, explica el subdirector de la Clínica 1, Armando Pérez Robles.

“Tenemos la instrucción de abandonar los escritorios completamente. Sí tener sedes de vacunación en cada una de nuestras clínicas, pero también poder salir a hacer la activación, a hacer el barrido y ponernos en puntos estratégicos en toda la ciudad para poder sacar el lote de vacunas”.

Además de las brigadas móviles, Pérez Robles informa que el ISSSTE vacunará en sus clínicas y el Hospital Valentín Gómez Farías, a todas las personas mayores de 18 años, no importa que no sean derechohabientes.

No se requiere cita y aplica también a personas de otros estados. (Por Gricelda Torres Zambrano)