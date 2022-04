Si en algún mercado municipal se topa con las brigadas de vacunación anti-Covid del ISSSTE, no se preocupe si en ese momento no cuenta con la documentación correspondiente, explica el subdirector de la Clínica 1, Armando Pérez Robles.

“De hecho tenemos la instrucción directamente y contacto estrecho por Bienestar Jalisco, en donde vamos a tomar la palabra de los pacientes. No es necesario que muestren un documento que avale que tienen las dosis. Sin embargo, pues sí dejar muy claro que solamente haya pasado el tiempo esperado para poder aplicar la dosis y no se tendría ningún problema. En lo que respecta a los mercados que vamos a estar va a ser muy variado”.

Señala que las brigadas móviles del ISSSTE que vacunarán en la Nueva Central y mercados municipales, transportan el biológico con sumo cuidado y refrigeración.

Hasta hoy la afluencia en las clínicas ha sido baja, pero la campaña durará 19 días. (Por Gricelda Torres Zambrano)