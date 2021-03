La mayoría de las alergias no causan reacciones negativas de la vacuna anticovid, y sí se la pueden aplicar las personas que luchan contra el cáncer, pero puede haber riesgos en pacientes con tratamientos contra la artritis reumatoide o las que hayan padecido enfermedades como Julian Barrett, señala el integrante de la Sala Situacional de Salud de la Universidad de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien dice que es mejor responder a un cuestionario antes de aplicársela.

“Por ejemplo con VIH, los pacientes trasplantados, eh los pacientes con enfermedades crónicas que tienen algún tipo de inmunosupresión pueden vacunarse, sobre todo con las vacunas que no son con virus vivos inactivados”.

Advierte a la población que ya fue vacunada no bajar la guardia, pues la primera dosis de la vacuna anticovid es efectiva hasta los 28 días de su aplicación en un 75 por ciento.

La segunda dosis hasta un 95 por ciento. (Por Claudia Manuela Pérez)