Las siete personas liberadas el pasado domingo, entre ellas las que habían sido privadas de la libertad en una galería de arte, no están relacionadas con el homicidio de la familia localizada en la colonia Medrano, como lo había señalado inicialmente el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, precisó que la única presunción es que las siete personas fueron plagiadas por el mismo grupo delictivo, pero reiteró que todas están reconocidas como víctimas.

“A lo que se refería al gobernador era en el sentido de que hay coincidencias en cuanto a la forma de operar y en algunos datos que nos hacen presumir desde luego, que pudieran ser la mismas personas. Tenemos parte de las investigaciones que hemos realizado, bueno ciertas coincidentes que nos hacen presumir eso, no que tengan relación con algunos eventos de delitos en que puedan haber participado”. (Por Edgar Flores Maciel)