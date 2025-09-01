La bancada del PRI en el Congreso de Jalisco presentó el plan de reestructuración administrativa y operativa denominado SIAPA 2.0, que contempla una inversión multianual de hasta 35 mil millones de pesos para modernizar el organismo operador de agua.

Entre las propuestas se incluye la construcción de un colector profundo, la renovación de la red hidráulica, mantenimiento a colectores, la creación de un fondo de rescate de emergencia, la implementación de un sistema de cobro inteligente para cartera vencida, así como un registro de deudores, y mecanismos para detectar tomas clandestinas.

Habla la diputada María del Refugio Camarena.

“Fortalecer y mejorar áreas estratégicas para hacerlas más eficientes, eficaces y efectivas; renovar y modernizar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; prevenir fugas de agua y contaminación; prevenir tomas clandestinas; evitar cortes de agua potable; modernizar e innovar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como prevenir actos de corrupción”.

La iniciativa también plantea la creación de un consejo ciudadano integrado por 11 miembros, propuestos por el titular del SIAPA y ratificados por el Congreso local. (Por Marck Hernández)