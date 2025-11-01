El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, negó que el Gobierno contemple ingresar por la fuerza a la embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, quien permanece asilada desde inicios de noviembre.

La aclaración ocurre un día después de que el presidente interino José Jerí sugiriera esa posibilidad, lo que generó tensión diplomática y la advertencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de que una incursión violaría el derecho internacional.

Chávez es acusada de rebelión por su presunta participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022.

Álvarez reconoció el malestar en sectores peruanos, pero insistió en que sustraer a una persona de una sede diplomática es inadmisible y que el Gobierno actuará dentro del marco legal.