México acumula 5 mil 352 casos confirmados de sarampión, según el reporte más reciente de la Secretaría de Salud federal. Chihuahua continúa como el estado más afectado, con 4 mil 451 contagios.

Jalisco se ubica en segundo lugar nacional con 231 casos, 15 de ellos detectados en las últimas 48 horas, mientras que Michoacán y Guerrero mantienen también una elevada circulación del virus.

El número de defunciones se mantiene en 23 a nivel nacional.

Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a reforzar la vacunación y las medidas de prevención ante el avance de la enfermedad.