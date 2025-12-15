El Gobierno de Perú informó que evalúa decretar el estado de emergencia en la frontera con Chile ante el intento de ingreso de migrantes extranjeros presuntamente indocumentados.

Señala que convocó a un consejo de ministros para analizar la medida, mientras autoridades migratorias y policiales reforzaron los controles de identidad en la zona.

De acuerdo con la policía de Tacna, al menos un centenar de personas, en su mayoría de origen venezolano, permanecen en la frontera buscando cruzar hacia Perú, luego de advertencias de expulsión por parte de las autoridades chilenas.