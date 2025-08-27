El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú expresó su “rechazo absoluto” a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien manifestó solidaridad con el exmandatario Pedro Castillo al considerarlo víctima de persecución política.

La cancillería peruana subrayó que Castillo no es un perseguido, sino que enfrenta un proceso judicial por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El gobierno peruano acusó a Sheinbaum de desconocer la realidad política y jurídica del país y advirtió que sus palabras violan principios de la Carta de la OEA.