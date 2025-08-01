Colectivos de búsqueda se manifestaron este sábado en Guadalajara para exigir la localización con vida de miles de personas desaparecidas.

La movilización, que forma parte de las acciones por el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, partió de la Glorieta de los Desaparecidos hacia Palacio de Gobierno, donde colocaron lonas y emitieron posicionamientos.

Martha Leticia García, miembro del colectivo “Entre el Cielo y Tierra”, reprochó la falta de acciones reales de las autoridades para combatir esta problemática.

“Cada 30 de agosto que pasa, las cifras de personas desaparecidas siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención, ni sanciones contra quienes permiten o ejecutan estas desapariciones. Los hallazgos recientes en Jalisco lo confirman: los ranchos Izaguirre y La Vega, y la fosa de las Agujas se suman a otros cientos de lugares en donde lamentablemente han sido encontradas personas sin vida”.

En Jalisco, la crisis persiste con más de 15 mil 838 personas desaparecidas y apenas 52 sentencias condenatorias. (Por Marck Hernández)