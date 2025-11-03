El Gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México luego de confirmar que la ex primera ministra Betssy Chávez, acusada de participar en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, recibió asilo en la residencia de la embajada mexicana en Lima.

El canciller peruano, Hugo de Zela, calificó el hecho como un “acto inamistoso” y acusó a México de intervenir reiteradamente en asuntos internos del país andino.