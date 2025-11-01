La Fiscalía de Michoacán confirmó la desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, quien fue visto por última vez la madrugada de este domingo en el municipio de Hidalgo.

El fiscal estatal, Carlos Torres, informó que la búsqueda involucra a la Guardia Civil, la Comisión de Búsqueda y agentes ministeriales.

Correa, de 41 años, grabó antes de su desaparición un video en el que criticó al Gobierno federal por no atender los llamados de auxilio del edil asesinado de Uruapan, Carlos Manzo.