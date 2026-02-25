A pesar de la presencia de la policía estatal y elementos del ejército, la población de Chiquilistlán aún no se siente totalmente segura, luego de que permaneciera incomunicada por los cortes carreteros que realizó la delincuencia organizada tras la muerte de “El Mencho”, sostiene en entrevista con Notisistema, el presidente municipal, Álvaro González Alvarado.

“Pues todavía hay incertidumbre. Ya estamos trabajando aquí lo que es ayuntamiento, ya estamos trabajando de manera habitual, ya abrieron los comercios, pero no deja de haber la incertidumbre de las personas. Sabemos que fue algo que nos afectó en todo el estado, pues entonces la gente no siente todavía esa seguridad. Sabemos de la psicosis después de que pasa un evento de esta magnitud”.

A diferencia de otros municipios de Jalisco, los niños de Chiquilistlán regresarán a clases presenciales hasta el próximo lunes, confirma González Alvarado.

Por lo pronto, ya se repararon los tramos dañados por los delincuentes. (Por Gricelda Torres Zambrano)