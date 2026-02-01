El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reiteró su respaldo a lo que llamó “El Decálogo de la Democracia de la presidenta Sheinbaum”.

“Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera presentó lo que yo le llamaría el decálogo de la democracia y que contempla 10 puntos que bosqueja la secretaria de Gobernación. Yo conocía algo, un borrador preliminar, por eso había dibujado más o menos cómo venía. Nosotros expresamos de manera categórica para que no haya dudas o incertidumbre, el grupo parlamentario de Morena va a acompañar y a respaldar la iniciativa que llegue el lunes y que contiene este decálogo por la democracia. Los 253 diputados vamos a respaldarlo”.

En cuanto a la posición de los partidos aliados, el PT y el Verde, dijo esperar que entren en razón y que finalmente apoyen la iniciativa presidencial, para lo cual él personalmente está tratando de convencerlos. (Por Arturo García Caudillo)