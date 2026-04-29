Pese a las cinco ausencias por los convocados a la Selección, Chivas no se victimiza de cara la liguilla por el título y espera superar a Tigres en la fase de cuartos de final, indica el mediocampista, Omar Govea.

“No nos victimizamos porque habría una desventaja. Los chicos que están, los chicos que nos quedamos, tenemos un hambre de triunfo enorme. Hemos trabajado mucho para esto. Como lo comenté, sabíamos que esta situación iba a pasar al final de la temporada y queremos salir a demostrarle a la gente que este Chivas está para algo más”.

Los Rojiblancos visitarán este sábado el estadio Universitario para el juego de Ida, un escenario donde el 11 de abril recibieron 4 goles de parte de los Felinos en la fecha 14 de la fase regular del torneo. (Por Manuel Trujillo Soriano)