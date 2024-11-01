El cantante, Ricardo Caballero, como ya es tradición, festejará a las madres este 9 de mayo en el Teatro Galerías, al tiempo que prepara un nuevo disco con material inédito, con la esperanza de que sus fans lo disfruten, como lo compartió en entrevista con Notisistema:

“Acabamos de seleccionar los temas y la verdad es que es una incógnita para mí porque voy a trabajar con un productor que admiro muchísimo, un súper músico y que me llena de emoción porque es alguien que ha trabajado con los más grandes y que, pues, estoy con la expectativa de que en esta primera parte de la creación del sonido de la música, de para dónde nos vamos a ir, va a ser una experiencia muy linda, seguramente, y lo más difícil y lo más emocionante es cuando cantemos las canciones, que cantarlas para hacerles justicia y que la gente, ojalá les guste”.

Además del próximo álbum, Ricardo Caballero continúa su gira por la República y sigue lanzando sencillos que rinden homenaje a grandes artistas de la música romántica. (Por: Pilar Gutiérrez)